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Нашедшего чужую банковскую карту и воспользовавшегося ей новосибирца отправили в СИЗО

15 января 11:01
Фото: pixabay.com
Мужчина сделал покупок на 4 тысячи рублей. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Сегодня, 15 января, полиция Новосибирской области сообщила о раскрытии кражи денег с банковской карты. Еще 18 октября к сотрудникам МВД обратилась жительница Чистоозерного района, рассказавшая, что потеряла свою карту, с которой затем оказались списаны более 4 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 29–летний житель Новосибирска, который ранее не имел проблем с законом. По версии полиции, мужчина нашел банковскую карту и оплатил с помощью нее несколько покупок в разных магазинах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Как рассказали в пресс-службе полиции, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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#Новости#Происшествия
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