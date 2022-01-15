Нашедшего чужую банковскую карту и воспользовавшегося ей новосибирца отправили в СИЗО

Сегодня, 15 января, полиция Новосибирской области сообщила о раскрытии кражи денег с банковской карты. Еще 18 октября к сотрудникам МВД обратилась жительница Чистоозерного района, рассказавшая, что потеряла свою карту, с которой затем оказались списаны более 4 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 29–летний житель Новосибирска, который ранее не имел проблем с законом. По версии полиции, мужчина нашел банковскую карту и оплатил с помощью нее несколько покупок в разных магазинах.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Как рассказали в пресс-службе полиции, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.