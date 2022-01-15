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Новосибирский политолог прогнозирует отток русских из Казахстана после беспорядков

15 января 03:42
Фото: pixabay.com/
После массовых беспорядков сотни людей начали покидать страну.

Массовые протесты в январские праздники в Казахстане привели к оттоку из страны русскоязычного населения. Об этом сообщил новосибирский историк и политолог СИУ РАНХиГС Даниил Шульга.

Ведомостям заксобрания НСО ученый рассказал, что общался со многими людями, кто был вынужден уехать из Казахстана в страхе за свою жизнь. Республику все больше покидали русские. К данному моменту русскоязычного населения там столько же, сколько проживало в 1920-х годах.

По мнению политолога, отток русских может привести к закрытию русских школ. Также предприятия и компании потеряли русских специалистов. Сможет ли страна восполнит дефицит кадров привлечением коренного населения страны – остается под вопросом.

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