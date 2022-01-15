Новосибирцы рассказали о фейковой рассылке о вакцинации от Covid-19

Жители Новосибирска получили на мессенджеры сообщение-предупреждение о мошенниках, которые проводят опрос о вакцинации и взламывают телефоны.
В объявлении говорится, что мошенники спрашивают по телефону об участии в прививочной кампании против коронавируса, а далее просят привитых нажать цифру 1. Якобы после этой манипуляции телефон взламывают. Авторы сообщений беспокоятся о тех, у которых к телефонам привязаны карты, и просят предупредить о мошенниках близких.
«Вести Новосибирск» узнал в полиции, что на фейковую рассылку пока никто не жаловался. В МВД призвали ориентироваться на официальные источники, а не на соцсети.