atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирцы рассказали о фейковой рассылке о вакцинации от Covid-19

15 января 05:38
Фото: pixabay.com
Информация распространяется в соцсети и мессенджерах.

Жители Новосибирска получили на мессенджеры сообщение-предупреждение о мошенниках, которые проводят опрос о вакцинации и взламывают телефоны.

В объявлении говорится, что мошенники спрашивают по телефону об участии в прививочной кампании против коронавируса, а далее просят привитых нажать цифру 1. Якобы после этой манипуляции телефон взламывают. Авторы сообщений беспокоятся о тех, у которых к телефонам привязаны карты, и просят предупредить о мошенниках близких.

«Вести Новосибирск» узнал в полиции, что на фейковую рассылку пока никто не жаловался. В МВД призвали ориентироваться на официальные источники, а не на соцсети.

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32