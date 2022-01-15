Сегодня к вечеру в Новосибирске потеплеет до -3 градусов

Сегодня, 15 января, Новосибирск переживает существенное повышение температуры. Если сейчас за окном около -10 градусов, то к вечеру воздух прогреется до -3. Погодные условия меняются очень быстро. Ранее мы уже сообщали о том, что на это влияют воздушные массы, которые перемещаются из Казахстана. Именно этот циклон приведет к ослаблению морозов и вызовет оттепель.