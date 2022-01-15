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Сегодня к вечеру в Новосибирске потеплеет до -3 градусов

15 января 06:19
Фото: pixabay.com
К понедельнику столицу Сибири ждет оттепель.

Сегодня, 15 января, Новосибирск переживает существенное повышение температуры. Если сейчас за окном около -10 градусов, то к вечеру воздух прогреется до -3. Погодные условия меняются очень быстро. Ранее мы уже сообщали о том, что на это влияют воздушные массы, которые перемещаются из Казахстана. Именно этот циклон приведет к ослаблению морозов и вызовет оттепель.

Прошедшей ночью в Новосибирске было очень морозно, но утром потеплело до -14 градусов. В течение дня и к вечеру температура поднимется до -3… -5 градусов. Завтра, 16 января, ожидается мокрый снег. Будет дуть южный ветер со скоростью ночью 7–12 м/с с порывами до 17 м/с, а днем — 4–9 м/с, хотя может усилиться до 14 м/с. Температура ночью -5... -7 градусов, днем потеплеет до -1… -3 градусов.

Снег продолжится и в понедельник, 17 января. Продолжится и потепление, когда ночью температура опустится только до -3… -5 градусов, а днем ожидается 0 градусов. Южный ветер прогнозируется со скоростью 4–9 м/ночью и 6–11 м/с днем. При этом, по данным Gismeteo, новая волна похолодания начнется перед Крещением.

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