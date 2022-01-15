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Строители завершили монтаж перегородок на всех этажах нового ЛДС в Новосибирске

15 января 08:05
Фото: сайт Правительства НСО
Здание приобретает окончательные черты изнутри. Арена все больше похожа на картинки из дизайн-проекта.

Новая ледовая арена в Новосибирске все больше становится похожа на изображения в дизайн-проекте. Об этом сегодня, 15 января, заявили в правительстве региона. Остекление витражных фасадов еще идет, но на всех этажах на 100% завершены работы по выставлению каркасных перегородок, выполнен значительный объём работ и по монтажу первого слоя гипсокартона. Уже видны все планировочные решения нового спортивного объекта: в этих помещениях будут располагаться персонал арены, хоккеисты, а по этим широким светлым холлам, коридорам пойдут зрители.

Ход строительства во время выездного совещания проконтролировал губернатор Андрей Травников. Как рассказал ему заместитель гендиректора компании ООО «СДС-Строй» Алексей Кокорников, работы на объекте были возобновлены 3 января. На малой тренировочной арене, куда тепло подали в конце прошлого года, рабочие приступили к комплексу работ по устройству полов. Скоро начнется и отделка помещения.

«Идет подготовка к запуску второй очереди первого контура. Мы выполним ваше поручение: 25 января обязательно запустим отопление универсального зала и 1 марта – всей арены. Закончили утепление основного фасада, идет обшивка композиционными материалами. Работы по кровле – в строгом соответствии с графиком», — отметил Алексей Кокорников.

«Подход правильный. Мы работаем по догоночному графику. И закрытие фасада, кровля, подача тепла — очень важные этапы. Но не менее важно разворачивать работы по всем фронтам, по всем видам. Так сегодня оборудование монтируется буквально «с колёс», по мере поставки: на всех этажах от первого до шестого», — подчеркнул глава региона.

Также на арене идет монтаж алюминиевых композитных фасадных панелей – новосибирского производства. Это уже финишное покрытие вентилируемого фасада здания. Строители шлифуют бетонные конструкции – под устройство полов и установку сидений. Продолжается монтаж систем отопления, дымоудаления, вентиляции, слаботочных систем, заливка полов. Многие процессы идут параллельно. Например, на шестом – технологическом – этаже смонтировано приточно-вентиляционное оборудование для основной арены, идут работы по закрытию контура и установке внутренних перегородок – сэндвич-панелей.

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