Строители завершили монтаж перегородок на всех этажах нового ЛДС в Новосибирске

Новая ледовая арена в Новосибирске все больше становится похожа на изображения в дизайн-проекте. Об этом сегодня, 15 января, заявили в правительстве региона. Остекление витражных фасадов еще идет, но на всех этажах на 100% завершены работы по выставлению каркасных перегородок, выполнен значительный объём работ и по монтажу первого слоя гипсокартона. Уже видны все планировочные решения нового спортивного объекта: в этих помещениях будут располагаться персонал арены, хоккеисты, а по этим широким светлым холлам, коридорам пойдут зрители.