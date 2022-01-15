У жительницы Новосибирске мошенники украли 42 тысячи через поддельный сайт BlaBlaCar

Когда потерпевшая получила СМС-код, который тоже нужно было ввести, она начала сомневаться в том, что происходит. Подтверждать перевод она не стала и решила отменить поездку. Но было поздно. Мошенникам оказалось достаточно полученных данных для того, чтобы сделать несколько покупок в интернет-магазинах на 42 тысячи рублей. Получив информацию о списании денег с карты, девушка пришла в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».