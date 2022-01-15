У жительницы Новосибирске мошенники украли 42 тысячи через поддельный сайт BlaBlaCar

У жительницы Новосибирска, которая гостила у родственников в Алтайском крае, мошенники украли 42 тысячи рублей. Произошло это, когда девушка решила вернуться домой с помощью сервиса BlaBlaCar.
Как рассказали в полиции, подобрав устраивающий ее вариант, сибирячка забронировала поездку. Затем через WhatsApp с ней связался якобы водитель. Во время переписки девушку попросили внести оплату за страхование жизни в размере 70 рублей, объяснив это стандартной процедурой. Потерпевшей прислали поддельную ссылку, перейдя по которой сибирячка ввела данные своей банковской карты.
Когда потерпевшая получила СМС-код, который тоже нужно было ввести, она начала сомневаться в том, что происходит. Подтверждать перевод она не стала и решила отменить поездку. Но было поздно. Мошенникам оказалось достаточно полученных данных для того, чтобы сделать несколько покупок в интернет-магазинах на 42 тысячи рублей. Получив информацию о списании денег с карты, девушка пришла в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».