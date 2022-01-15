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В Новосибирске сотрудница SPAR нашла в мусорном контейнере хорька

15 января 04:59
Фото: pixabay.com
Зверька отогрели и накормили.

В Новосибирске в мусорном контейнере возле магазина SPAR нашли степного хорька.

По рассказам сотрудницы магазина, 14 января она услышала звук из контейнера на Выборной. Когда она заглянула в бак, то увидела испуганного и замерзшего хищника. Женщина предполагает, что в поисках пищи зверек забрался в контейнер, а обратно не смог вылезти. В тот день на улице было -28 градусов, хорек дрожал и отчаянно прыгал вверх, пытаясь зацепиться за край бака.

Сотрудники спасли животное, накормили его курицей и передали зоозащитникам. В фонде помощи куньим имени мистера Жопэна рассказали, что к ним попал щенок-подросток, который вырос в диких условиях. Малыша планируют выпустить в лес.

#Новости#Общество
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