В Новосибирске сотрудница SPAR нашла в мусорном контейнере хорька

По рассказам сотрудницы магазина, 14 января она услышала звук из контейнера на Выборной. Когда она заглянула в бак, то увидела испуганного и замерзшего хищника. Женщина предполагает, что в поисках пищи зверек забрался в контейнер, а обратно не смог вылезти. В тот день на улице было -28 градусов, хорек дрожал и отчаянно прыгал вверх, пытаясь зацепиться за край бака.