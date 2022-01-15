В Новосибирской области пассажиры автобуса застряли на морозе из-за ДТП

Сегодня, 15 января, рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новосибирск — Карасук, попал в ДТП. Авария произошла около 11:40, но спустя два часа автобус так и не продолжил движение.
Заложниками ситуации оказались пассажиры автобуса. Они рассказали журналистам, что все, что произошло на дороге, уже сфотографировано, автобус был убран с трассы и стоял на кольцевой развязке, но не продолжал движение по маршруту.
В ГАИ подтвердили факт аварии, уточнив, что речь идет о ДТП с материальным ущербом. То есть пострадавших нет. Вторым участником аварии стал водитель легкового автомобиля. Между тем в Новосибирской области пока царят морозы.