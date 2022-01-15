В России планируют разработать закон о семейном бизнесе

В России должен быть разработан и принят закон о семейном бизнесе. Об этом рассказал журналистам РБК президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин на Всероссийском форуме ТПП, в котором приняли участие около тысячи семейных компаний.
По словам Катырина, как только появится соответствующий закон, исчезнет путаница с тем, что считать семейным бизнесом. Появится возможность выстраивать нормативную базу, которая будет касаться преференций для этих компаний, меры поддержки, которые могут быть на региональном уровне, на федеральном уровне. Немаловажным вопросом является наследование бизнеса, о чем давно идут разговоры.
По подсчетам ТПП, в России из общего числа компаний малого и среднего бизнеса 74% относятся именно к семейным. То есть тем, где более 50% уставного капитала принадлежат членам одной семьи. Такие компании управляют 80% гостиниц, производят 99% фермерской продукции, почти треть всего хлеба в России. По словам Катырина, у этого бизнеса есть проблемы, поэтому Торгово-промышленная палата решила создать площадку, на которой бизнесмены могут совместно их обсудить, а ТПП довести эти проблемы до Правительства, Госдумы и Совета Федерации, которые и должны заниматься их решением.