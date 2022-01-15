В России планируют разработать закон о семейном бизнесе

По подсчетам ТПП, в России из общего числа компаний малого и среднего бизнеса 74% относятся именно к семейным. То есть тем, где более 50% уставного капитала принадлежат членам одной семьи. Такие компании управляют 80% гостиниц, производят 99% фермерской продукции, почти треть всего хлеба в России. По словам Катырина, у этого бизнеса есть проблемы, поэтому Торгово-промышленная палата решила создать площадку, на которой бизнесмены могут совместно их обсудить, а ТПП довести эти проблемы до Правительства, Госдумы и Совета Федерации, которые и должны заниматься их решением.