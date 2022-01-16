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На следующей неделе в Новосибирск придет резкое похолодание до – 22 градусов

16 января 02:04
Фото: pixabay.com
Самым холодным днем будет суббота.

На следующей неделе в Новосибирск придет резкое похолодание до – 22 градусов. О температурных качелях сообщает сервис gismeteo.ru.

В ближайшие дни в городе ожидается тепло до +1 градуса. Однако оттепель сменит резкий мороз до – 22 градусов.

После теплого и снежного понедельника 17 января, температура начнет постепенно понижаться. Так, 18 января ударят небольшие морозы до – 14 градусов. Дневная температура сохранится до – 9.

Похолодание будет до следующих выходных. Самый морозный день – суббота, 22 января. Синоптики прогнозируют ночное похолодание до – 22 градусов. Однако днем мороз спадет до – 15.

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#Новости#Экология
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