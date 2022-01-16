На следующей неделе в Новосибирск придет резкое похолодание до – 22 градусов. О температурных качелях сообщает сервис gismeteo.ru.
В ближайшие дни в городе ожидается тепло до +1 градуса. Однако оттепель сменит резкий мороз до – 22 градусов.
После теплого и снежного понедельника 17 января, температура начнет постепенно понижаться. Так, 18 января ударят небольшие морозы до – 14 градусов. Дневная температура сохранится до – 9.
Похолодание будет до следующих выходных. Самый морозный день – суббота, 22 января. Синоптики прогнозируют ночное похолодание до – 22 градусов. Однако днем мороз спадет до – 15.