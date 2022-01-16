atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирский зоопарк поделился фотографиями шимпанзе с человеческими эмоциями

16 января 03:48
Фото: Новосибирский зоопарк
Приматы умеют любить, грустить, сопереживать.

Новосибирский зоопарк поделился фотографиями шимпанзе с человеческими эмоциями. Снимки опубликовали в пресс-службе зоологического парка.

Как рассказали в зверинце, шимпанзе – самые близкие родственники людей. Генетическая база обезьян совпадает с человеческой. Они умеют владеть эмоциями, как и мы.

Шимпанзе умеют сопереживать, жалеть, любить и обижаться. Приматы узнают себя в зеркале и на фото, пишет "МК в Новосибирске".

На опубликованных снимках изображены Филя и Люся. Они появились в зоопарке имени Р. А. Шило 6 лет назад. Детеныши осиротели и их передали из Алтайского края к нам, в Новосибирск.

«Сообразительные, любопытные и харизматичные приматы сразу покорили сердца новосибирцев и гостей города. В вольере шимпанзе чувствуют себя уютно и комфортно, поэтому часто радуют посетителей своими активными играми», - поделились в зоопарке.

Материалы по теме
Бурые медведи смогут охотиться в Новосибирском зоопарке, как в дикой природеВ Новосибирском зоопарке появится «киноберлога» для проведения уроков биологииВ Новосибирске ко дню защиты детей достроят уникальные берлоги в зоопарке
#Новости#Общество
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32