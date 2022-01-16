Новосибирский зоопарк поделился фотографиями шимпанзе с человеческими эмоциями. Снимки опубликовали в пресс-службе зоологического парка.
Как рассказали в зверинце, шимпанзе – самые близкие родственники людей. Генетическая база обезьян совпадает с человеческой. Они умеют владеть эмоциями, как и мы.
Шимпанзе умеют сопереживать, жалеть, любить и обижаться. Приматы узнают себя в зеркале и на фото, пишет "МК в Новосибирске".
На опубликованных снимках изображены Филя и Люся. Они появились в зоопарке имени Р. А. Шило 6 лет назад. Детеныши осиротели и их передали из Алтайского края к нам, в Новосибирск.
«Сообразительные, любопытные и харизматичные приматы сразу покорили сердца новосибирцев и гостей города. В вольере шимпанзе чувствуют себя уютно и комфортно, поэтому часто радуют посетителей своими активными играми», - поделились в зоопарке.