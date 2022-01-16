Полицейские задержали активиста из-за пикета против тарифов ЖКХ в Новосибирске. Об этом рассказал задержанный Виктор Сорокин на YouTub-канале «Воин света».
По словам общественника, его доставили в отдел полиции сразу после пикета 15 января. Мужчина выступал против повышения тарифов жилищно-коммунальных услуг.
«Меня поймали на улице, запихали в машину и сюда доставили. Меня догнали после одиночного пикета и потом привезли сюда, – заявляет Виктор Сорокин. – Это были сотрудники без формы, сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом, которые почему-то сами провоцируют», — цитирует активиста «МК в Новосибирске».
Сорокин уточняет, что в полиции его продержали около 2-х часов. Только к чему это было, активист не понял, так как он ранее сам просил, чтобы его допросили в Новосибирске.