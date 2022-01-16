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Полицейские задержали активиста из-за пикета против тарифов ЖКХ в Новосибирске

16 января 02:17
Фото: скрин youtube.com "Воин света"
По словам мужчины, его силой забрали после мероприятия.

Полицейские задержали активиста из-за пикета против тарифов ЖКХ в Новосибирске. Об этом рассказал задержанный Виктор Сорокин на YouTub-канале «Воин света».

По словам общественника, его доставили в отдел полиции сразу после пикета 15 января. Мужчина выступал против повышения тарифов жилищно-коммунальных услуг.

«Меня поймали на улице, запихали в машину и сюда доставили. Меня догнали после одиночного пикета и потом привезли сюда, – заявляет Виктор Сорокин. – Это были сотрудники без формы, сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом, которые почему-то сами провоцируют», — цитирует активиста «МК в Новосибирске».

Сорокин уточняет, что в полиции его продержали около 2-х часов. Только к чему это было, активист не понял, так как он ранее сам просил, чтобы его допросили в Новосибирске.

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