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Примерно половина жителей Новосибирска не одобряет введение QR-кодов

16 января 07:03
Фото: pixabay.com
В целом по России сторонники и противники QR-кодов разделились примерно поровну.

Все ближе принятие закона о введении QR-кодов в России. Нововведение все чаще встречает неприятие со стороны жителей страны. Об этом говорит исследование, проведенное агентством Superjob.

В Новосибирске 26% жителей одобряют введение QR-кодов в местах проведения массовых мероприятий. 24% новосибирцев не против попадания в самолеты по итогам вакцинации, 22% - в поезда. 16% жителей Новосибирска полагают, что QR-коды необходимы в кафе и ресторанах, по 12% – в учреждениях культуры и непродовольственных магазинах.

При этом 47% новосибирцев против тотального введения QR-кодов. Еще 15% горожан не определились со своими предпочтениями в этом дискуссионном вопросе.

Наступление омикрона немного напугало новосибирцев, но не сильно. В декабре его боялись 9% сибиряков, в январе -12%.

В целом по России сторонники и противники QR-кодов разделились примерно поровну. Из крупных городов самым протестным в этом вопросе стал Санкт-Петербург.

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