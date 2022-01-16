Примерно половина жителей Новосибирска не одобряет введение QR-кодов

В Новосибирске 26% жителей одобряют введение QR-кодов в местах проведения массовых мероприятий. 24% новосибирцев не против попадания в самолеты по итогам вакцинации, 22% - в поезда. 16% жителей Новосибирска полагают, что QR-коды необходимы в кафе и ресторанах, по 12% – в учреждениях культуры и непродовольственных магазинах.