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Самолет из Ноябрьска в Новосибирск задержали на сутки из-за погодных условий

16 января 05:06
Фото: pixabay.com
Новосибирцам предоставили гостиницу.

Самолет из Ноябрьска в Новосибирск задержали на сутки. Об этом рассказали пассажиры, которым пришлось ждать вылета.

Борт авиакомпании S7 рейса №5331 Новосибирск-Ноябрьск 15 января вынужденно приземлился в Нижневартовске. Ожидающим пассажирам не сразу сказали причину посадки, пишут «Вести Новосибирск». Однако потом выяснилось, что долететь помешали погодные условия.

В связи с этим был задержан и обратный рейс №5332 из Ноябрьска в Новосибирск. Известно, что перевозчик предоставил гостиницу для ожидающих сибиряков. Сегодня, 16 января самолет вылетел в Новосибирск.

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#Новости#Транспорт
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