Самолет из Ноябрьска в Новосибирск задержали на сутки из-за погодных условий

Самолет из Ноябрьска в Новосибирск задержали на сутки. Об этом рассказали пассажиры, которым пришлось ждать вылета.
Борт авиакомпании S7 рейса №5331 Новосибирск-Ноябрьск 15 января вынужденно приземлился в Нижневартовске. Ожидающим пассажирам не сразу сказали причину посадки, пишут «Вести Новосибирск». Однако потом выяснилось, что долететь помешали погодные условия.
В связи с этим был задержан и обратный рейс №5332 из Ноябрьска в Новосибирск. Известно, что перевозчик предоставил гостиницу для ожидающих сибиряков. Сегодня, 16 января самолет вылетел в Новосибирск.