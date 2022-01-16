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В ДТП с КАМАЗом в Новосибирске пострадали две девушки и маленький ребенок

16 января 01:21
Фото: ГИБДД Новосибирска
Пострадавшие доставлены в медучреждение.

В ДТП с КАМАЗом в Новосибирске пострадали две девушки и маленький ребенок. Об этом сообщили в ГИБДД.

Авария произошла в девять вечера 15 января на улице Станиславского. Водитель КАМАЗа 1980 года рождения у дома №7 врезался в автомобиль «Хонда Фит». Иномаркой управлял 20-летний автомобилист.

В результате столкновения пострадали пассажирки машины «Хонда». Из них две девушки 1990 и 1991 года рождения получили сотрясение головного мозга. Также пострадала девочка 2017 года рождения. У ребенка диагностировали перелом ключицы. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

На месте ДТП работал экипаж ГИБДД. Сотрудники ведомства разбираются в причинах произошедшего.

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#Новости#Происшествия
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