В ДТП с КАМАЗом в Новосибирске пострадали две девушки и маленький ребенок. Об этом сообщили в ГИБДД.
Авария произошла в девять вечера 15 января на улице Станиславского. Водитель КАМАЗа 1980 года рождения у дома №7 врезался в автомобиль «Хонда Фит». Иномаркой управлял 20-летний автомобилист.
В результате столкновения пострадали пассажирки машины «Хонда». Из них две девушки 1990 и 1991 года рождения получили сотрясение головного мозга. Также пострадала девочка 2017 года рождения. У ребенка диагностировали перелом ключицы. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.
На месте ДТП работал экипаж ГИБДД. Сотрудники ведомства разбираются в причинах произошедшего.