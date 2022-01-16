В ДТП с КАМАЗом в Новосибирске пострадали две девушки и маленький ребенок

В результате столкновения пострадали пассажирки машины «Хонда». Из них две девушки 1990 и 1991 года рождения получили сотрясение головного мозга. Также пострадала девочка 2017 года рождения. У ребенка диагностировали перелом ключицы. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.