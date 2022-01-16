В кафе Новосибирска ребенку принесли картошку-фри с тараканом. Об этом написала посетительница в группе ВК «На ОбьГЭСе».
Все произошло в микрорайоне ОбьГЭС. По словам женщины, они с семьей пришли пообедать в местное кафе.
«Хочется предупредить соседей! В виду того, что у нас на районе выбор заведений с вкусной едой и приятной атмосферой сводится к нулю, наш выбор упал на кафе «Санрайз», мы с мужем и тремя детьми пришли в данное заведение, заказали много всего, один из детей заказал картофель фри и нагетсы, еду принесли довольно быстро, и ребёнок принялся трапезничать, когда еда в тарелке почти закончилась, ребёнок истерично закричал и его начало тошнить, оказалось на дне тарелки лежал очень хорошо откормленный таракан», - рассказала потерпевшая.
В самом кафе перед семьей не извинились. Единственное, что сделала администрация – предложила исключить блюдо из общего счета. После инцидента сотрудники с женщиной не связывались.
Под опубликованной жалобой имеется много гневных комментариев. Многие новосибирцы заявляют, что в данном заведении действительно есть тараканы. Также некоторые рассказали, что отравились в этом кафе.