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В кафе Новосибирска ребенку принесли картошку-фри с тараканом

16 января 05:17
Фото: Группа "На ОбьГЭСе"
Сотрудники заведения не извинились за данный инцидент.

В кафе Новосибирска ребенку принесли картошку-фри с тараканом. Об этом написала посетительница в группе ВК «На ОбьГЭСе».

Все произошло в микрорайоне ОбьГЭС. По словам женщины, они с семьей пришли пообедать в местное кафе.

«Хочется предупредить соседей! В виду того, что у нас на районе выбор заведений с вкусной едой и приятной атмосферой сводится к нулю, наш выбор упал на кафе «Санрайз», мы с мужем и тремя детьми пришли в данное заведение, заказали много всего, один из детей заказал картофель фри и нагетсы, еду принесли довольно быстро, и ребёнок принялся трапезничать, когда еда в тарелке почти закончилась, ребёнок истерично закричал и его начало тошнить, оказалось на дне тарелки лежал очень хорошо откормленный таракан», - рассказала потерпевшая.

В самом кафе перед семьей не извинились. Единственное, что сделала администрация – предложила исключить блюдо из общего счета. После инцидента сотрудники с женщиной не связывались.

Под опубликованной жалобой имеется много гневных комментариев. Многие новосибирцы заявляют, что в данном заведении действительно есть тараканы. Также некоторые рассказали, что отравились в этом кафе.

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#Новости#Бизнес
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