atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске на улице Владимировской спиленные деревья повредили остановку

16 января 07:38
Фото: АСТ-54
Сейчас ветки лежат на тротуаре и мешают пешеходам.

Спиленные деревья повредили автобусную остановку «Ж/д больница» на улице Владимировской в Новосибирске. Об этом сообщает служба эвакуации АСТ-54.

Кто вел спил деревьев - неизвестно. Работали пять человек. По словам очевидцев, один пилил и четверо таскали бревна. В 00.40 был вызван наряд полиции, после чего мужчины поспешили скрыться на автомобиле ВАЗ-2110.

Было высказано предположение, что пилили деревья сотрудники ООО «ГК Собер». Ветки мешали загнать технику на стройплощадку. Но официального разрешения у организации, похоже, не было.

Сейчас ветки лежат на тротуаре и мешают пешеходам. Теперь с инцидентом будет разбираться полиция.

Фото: АСТ-54

Материалы по теме
Врачи скорой помощи увезли женщину после падения на нее ветки дерева в НовосибирскеВ Инюшенском бору Новосибирска спилят 11 сосенВозле клиники имени Мешалкина в Новосибирске спилят деревья
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32