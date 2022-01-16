В Новосибирске на улице Владимировской спиленные деревья повредили остановку

Спиленные деревья повредили автобусную остановку «Ж/д больница» на улице Владимировской в Новосибирске. Об этом сообщает служба эвакуации АСТ-54.
Кто вел спил деревьев - неизвестно. Работали пять человек. По словам очевидцев, один пилил и четверо таскали бревна. В 00.40 был вызван наряд полиции, после чего мужчины поспешили скрыться на автомобиле ВАЗ-2110.
Было высказано предположение, что пилили деревья сотрудники ООО «ГК Собер». Ветки мешали загнать технику на стройплощадку. Но официального разрешения у организации, похоже, не было.
Сейчас ветки лежат на тротуаре и мешают пешеходам. Теперь с инцидентом будет разбираться полиция.