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В Новосибирске сел странный «Боинг» без опознавательных знаков

16 января 09:17
Фото: Сергей Казаков
Раньше этот борт 20 лет выполнял рейсы Turkish Arilines.

Boeing 737-800 без опознавательных знаков сел на дозаправку в новосибирском аэропорту Толмачево. Произошло это 15 января.

Самолет летел из Китая. После заправки топливом он продолжил свой путь. Самолет этот хорошо известен споттерам, которые в шутку зовут его НЛО.

Раньше этот борт 20 лет выполнял рейсы Turkish Arilines. Потом его выкупила компания AviaAM Leasing и сдала в лизинг грузовой компании Bluebird Cargo. Вскоре самолет перекрасят в литве в ливрею лизингополучателя. Пока же просто пришлось закрасить опознавательные элементы Turkish Airlines.

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#Новости#Транспорт
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