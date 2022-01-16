В Новосибирске сел странный «Боинг» без опознавательных знаков

Boeing 737-800 без опознавательных знаков сел на дозаправку в новосибирском аэропорту Толмачево. Произошло это 15 января.
Самолет летел из Китая. После заправки топливом он продолжил свой путь. Самолет этот хорошо известен споттерам, которые в шутку зовут его НЛО.
Раньше этот борт 20 лет выполнял рейсы Turkish Arilines. Потом его выкупила компания AviaAM Leasing и сдала в лизинг грузовой компании Bluebird Cargo. Вскоре самолет перекрасят в литве в ливрею лизингополучателя. Пока же просто пришлось закрасить опознавательные элементы Turkish Airlines.