В Новосибирске врачи спасли 23-летнего парня с тромбом в легких

В Новосибирске медики проявили настоящее мастерство. Они спасли 23-летнего молодого человека. Он заболел ОРВИ, а потом угодил в больницу с тромбоэмболией легочной артерии — ТЭЛА, сообщает НГС.
Тромб застрял в легких. Снимки показывали пневмонию, и в этом была главная опасность. Но профессиональные врачи поставили верный диагноз и спасли парня. Произошло это в 2019 году, еще до того, как в Новосибирске стали официально ставить диагноз "коронавирус".
Тромбоэмболию легочной артерии обнаружили лишь на КТ. На тот момент это было редкостью. Лечащая парня врач призналась, что подобный случай - первый в ее 40-летней практике. Теперь же, с приходом COVID-19, такие случаи часты. Таким образом, возможно, 23-летний молодой человек был первым новосибирцем, перенесшим коронавирус.