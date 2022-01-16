В Новосибирске врачи спасли 23-летнего парня с тромбом в легких

Тромбоэмболию легочной артерии обнаружили лишь на КТ. На тот момент это было редкостью. Лечащая парня врач призналась, что подобный случай - первый в ее 40-летней практике. Теперь же, с приходом COVID-19, такие случаи часты. Таким образом, возможно, 23-летний молодой человек был первым новосибирцем, перенесшим коронавирус.