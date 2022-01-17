Австралиец удивился бесплатным каткам в Новосибирске

В новогодние праздники он решил показать подписчикам столицу Сибири во всей красе. Джоаш был поражен тем, что недалеко от его дома залили каток, причем вход туда бесплатный. Он сделал видеобзор горок для детей, а также прогулялся по центру, где сделали ледовый городок, снежные скульптуры.