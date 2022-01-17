atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Австралиец удивился бесплатным каткам в Новосибирске

17 января 02:43
Фото: Russia Guy / youtube.com
Австралиец приехал в Сибирь с супругой.

Проживающий в Новосибирске блогер из Австралии Джоаш Хэйр рассказал подписчикам о бесплатных катках в России и показал ледяные скульптуры.

Австралиец переехал в сибирскую столицу вместе с семьей несколько лет назад и поселился в Затулинском жилмассиве. О жизни в Сибири он рассказывает на своем YouTube-канале.

В новогодние праздники он решил показать подписчикам столицу Сибири во всей красе. Джоаш был поражен тем, что недалеко от его дома залили каток, причем вход туда бесплатный. Он сделал видеобзор горок для детей, а также прогулялся по центру, где сделали ледовый городок, снежные скульптуры.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32