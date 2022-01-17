atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ковидные колл-центры работают в усиленном режиме в Новосибирске

17 января 05:49
Фото: pixabay.com
Ситуация на контроле Минздрава.

Минздрав отчитался о работе ковидных колл-центром после новогодних праздников в Новосибирской области

В напряженные дни число привлеченных к работе сотрудников на линии 112 и 124 составляло не менее 100 человек в каждом. 17 января звонки от населения принимали 116 сотрудников колл-центра. Ожидание не превышает 5 секунд, сообщили в Минздраве.

На совещании в правительстве министр здравоохранения Константин Хальзов также отчитался о работе первичного звена и станций скорой помощи. Учреждения переведены в режим повышенной готовности. На прошлой неделе скорая сделала 16 22 выезда к пациентам.

Продолжается вакцинация от коронавируса. На 17 января весь курс прошли 1,3 жителей НСО. В день регистрируют до 10 тысяч желающих привиться.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32