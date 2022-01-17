Ковидные колл-центры работают в усиленном режиме в Новосибирске

В напряженные дни число привлеченных к работе сотрудников на линии 112 и 124 составляло не менее 100 человек в каждом. 17 января звонки от населения принимали 116 сотрудников колл-центра. Ожидание не превышает 5 секунд, сообщили в Минздраве.