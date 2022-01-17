Мэр Новосибирска Анатолий Локоть получил звание «Ветеран труда»

Добросовестный труд градоначальника Новосибирска Анатолий Локтя принес свои плоды. Распоряжением губернатора Новосибирской области он был удостоен высокого звание - «Ветерана труда».
Отметим, что этот статус присваивается определенной группе граждан, которые отдали многие годы своей жизни любимого делу, за что были удостоены различных государственных наград. Среди них могут быть почетные грамоты или благодарности президента РФ, ведомственные знаки отличия за службу и работу и т.д.
Статус «Ветеран труда» дает для его обладателя различные льготы, в том числе социальную поддержку и ежемесячные выплаты.
Жители одного из районов Петербурга не ждут помощи от властей и сами начинают бороться с плохой уборкой улицы. По сообщению newia.ru, в Коломне жители закупили песок, чтобы посыпать дорожки.