Мэр Новосибирска Анатолий Локоть получил звание «Ветеран труда»

Отметим, что этот статус присваивается определенной группе граждан, которые отдали многие годы своей жизни любимого делу, за что были удостоены различных государственных наград. Среди них могут быть почетные грамоты или благодарности президента РФ, ведомственные знаки отличия за службу и работу и т.д.