На территории новосибирского предприятия нашли майнинг-ферму для криптовалюты

Чулымские энергетики выявили нестационарную майнинговую ферму для добычи криптовалюты. Нарушители обустроили ее в фургоне грузовика, который был припаркован на территории деревообрабатывающего предприятия. Компьютерную систему подключили к трансформаторной подстанции незаконно. За период работы майнинг-ферма потребила энергоресурсов на 1 млн рублей. Это почти 200 тысяч кВт/ч.