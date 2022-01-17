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На территории новосибирского предприятия нашли майнинг-ферму для криптовалюты

17 января 03:26
Фото: АО «РЭС»
Владельцу грозит тюрьма.

В Новосибирской области майнеру криптовалюты грозит лишение свободы за хищение электроэнергии.

Чулымские энергетики выявили нестационарную майнинговую ферму для добычи криптовалюты. Нарушители обустроили ее в фургоне грузовика, который был припаркован на территории деревообрабатывающего предприятия. Компьютерную систему подключили к трансформаторной подстанции незаконно. За период работы майнинг-ферма потребила энергоресурсов на 1 млн рублей. Это почти 200 тысяч кВт/ч.

По данному факту возбудили уголовное дело. Добытчику криптовалюты грозит лишение свободы до 5 лет.

#Новости#Происшествия
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