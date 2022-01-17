На улице Михаила Немыткина в Новосибирске достроили школу №219. Документ с разрешением на эксплуатацию опубликовали на муниципальном портале города.
Учебное заведение находится в жилмассиве «Родники». Туда смогут набрать 44 класса, то есть 1100 учеников. Строительство здания уже подошло к концу. На данном этапе в школу завозят мебель и оборудование.
Сейчас для образовательного учреждения ищут педагогов и другой персонал. Откроется МАОУ СОШ № 219 после того, как получит документы с разрешением на образовательную деятельность.