atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирский иерей заявил, что грешников не спасет купание в купели

17 января 02:26
Фото: pixabay.com
Он развенчал миф о купании в купели.

Иерей Александро-Невского собора в Новосибирске Борис Левитан заявил, что купание в крещенской купели это невежество и суеверие, и таким образом грешники не спасутся.

Каждый год 19 января в Крещение россияне стоят в очереди к иордани, желая таким образом смыть с себя грехи. Но священнослужители заявляют, что больше пользы принесет посещение богослужения в храме или разливание воды прихожанам.

Изданию Сиб.фм иерей рассказал, что в крещенскую ночь во время литургии православные приходят на покаяние и только на тайне исповеди очищают свою душу. Домой они приносят святую воду.

Но многие ошибочно считают купание в проруби процессом очищения грехов. Погружение в ледяную воду – это факт моржевания и не более. Есть и те, кто пытаются сделать из этого праздник и приносит алкоголь, а после выкладывают фото в соцсети. Это воспринимается церковью как кощунство к святыне.

Купающие в иордане соблюдают лишь ритуально-обрядовые благочестием. К таковым относятся также крашение яиц, изготовление куличей.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32