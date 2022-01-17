Новосибирский иерей заявил, что грешников не спасет купание в купели

Иерей Александро-Невского собора в Новосибирске Борис Левитан заявил, что купание в крещенской купели это невежество и суеверие, и таким образом грешники не спасутся.
Каждый год 19 января в Крещение россияне стоят в очереди к иордани, желая таким образом смыть с себя грехи. Но священнослужители заявляют, что больше пользы принесет посещение богослужения в храме или разливание воды прихожанам.
Изданию Сиб.фм иерей рассказал, что в крещенскую ночь во время литургии православные приходят на покаяние и только на тайне исповеди очищают свою душу. Домой они приносят святую воду.
Но многие ошибочно считают купание в проруби процессом очищения грехов. Погружение в ледяную воду – это факт моржевания и не более. Есть и те, кто пытаются сделать из этого праздник и приносит алкоголь, а после выкладывают фото в соцсети. Это воспринимается церковью как кощунство к святыне.
Купающие в иордане соблюдают лишь ритуально-обрядовые благочестием. К таковым относятся также крашение яиц, изготовление куличей.