Новосибирский иерей заявил, что грешников не спасет купание в купели

Но многие ошибочно считают купание в проруби процессом очищения грехов. Погружение в ледяную воду – это факт моржевания и не более. Есть и те, кто пытаются сделать из этого праздник и приносит алкоголь, а после выкладывают фото в соцсети. Это воспринимается церковью как кощунство к святыне.