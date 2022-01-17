После экспресс-тестирования Covid-19 выявили у 35 школьников Новосибирска

35 старшеклассников Новосибирска получили положительный результат после тестирования на коронавирус. Эту новость сообщил на совещании в правительстве мэр Анатолий Локоть.
Напомним, 14 января ПЦР-тест сделали 6 446 ученикам одиннадцатого класса. В тестировании приняли участи 172 городские школы. Тест выявил Covid-19 у 35 школьников. До этого положительный тест получили еще 13 детей.
К данному моменту на дистанционное обучение из-за карантина ушли 16 классов.
В детских садах ситуация лучше. Коронавирус выявлен лишь у двоих дошколят, на карантине находятся три группы.