Представлен план построения бизнес-стратегии за 7 шагов

Жителям Новосибирской области могут помочь советы, которые дала для построения бизнеса ментор Лора Невар, руководитель международного бизнес клуба "SW World Club". Она представила концепцию того, как разработать бизнес-стратегию своего проекта за 7 шагов.
По мнению Невар, дорожная карта необходима любому проекту или бизнесу. Это нужно, чтобы добиться успешного развития и прийти к намеченной цели. Стратегия дает возможность выявить и предотвратить возможные ошибки в бизнес-процессах еще на стадии планирования, чтобы не допустить возможных убытков.
Стратегическим мышлением обладают не все. Для кого-то является крайне сложным строить планы на несколько шагов вперед. Поэтому Лора Невар представила каждый из семи шагов, в которые входит анализ целевой аудитории, понимание ценности своего продукта, анализ каналов коммуникации, отношение с клиентами, располагаемые ресурсы, источники доходов и затраты. Подробный их разбор предлагает "Фокус внимания".