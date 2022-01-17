Представлен план построения бизнес-стратегии за 7 шагов

По мнению Невар, дорожная карта необходима любому проекту или бизнесу. Это нужно, чтобы добиться успешного развития и прийти к намеченной цели. Стратегия дает возможность выявить и предотвратить возможные ошибки в бизнес-процессах еще на стадии планирования, чтобы не допустить возможных убытков.