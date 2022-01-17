Сибирский врач рассказал об опасности «омикрона» для маленьких детей

По его словам, в сравнении с «дельтой» новый штамм «бьет» по бронхам. В результате у пациентов выявляют бронхиты, хотя ранее чаще коронавирус сопровождался пневмонией. И если для взрослого организма бронхит не представляет такой опасности для здоровья, то дети находятся в группе риска, особенно маленькие. По словам врача, у малышей узкий просвет бронхов, который быстрее перекрывается при бронхите.