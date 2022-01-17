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Сибирский врач рассказал об опасности «омикрона» для маленьких детей

17 января 06:18
Фото: pixabay.com
Врачи советуют прививаться и соблюдать меры профилактики.

Новый штамм коронавируса «омикрон» тяжелее переносят дети, чем взрослые. Такое заявление сделал главврач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

По его словам, в сравнении с «дельтой» новый штамм «бьет» по бронхам. В результате у пациентов выявляют бронхиты, хотя ранее чаще коронавирус сопровождался пневмонией. И если для взрослого организма бронхит не представляет такой опасности для здоровья, то дети находятся в группе риска, особенно маленькие. По словам врача, у малышей узкий просвет бронхов, который быстрее перекрывается при бронхите.

При бронхиолите у ребенка появляются проблемы с дыханием, что может привести к тяжелым последствиям. Врачи советуют родителям прививаться и контактировать с привитыми, а также соблюдать коронавирусные меры.

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