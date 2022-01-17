Три автомобиля вылетели в кювет после ДТП с фурой под Новосибирском

Сегодня, 17 января, в Новосибирской области произошло массовое ДТП. Несколько автомобилей попали в аварию в Искитимском районе, возле села Лебедёвка.
О происшествии рассказали подписчики сообщества АСТ-54. На опубликованных ими видеороликах заметно, что как минимум три автомобиля после аварии оказались в кювете. Посреди дороги с включенными аварийными сигналами стояла фура.
К месту происшествия прибыла карета скорой помощи. О пострадавших не сообщается. Официальная информация о ДТП пока не поступала.