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Три автомобиля вылетели в кювет после ДТП с фурой под Новосибирском

17 января 11:30
Фото: АСТ-54
Массовая авария произошла в Искитимском районе, рядом с селом Лебедевка.

Сегодня, 17 января, в Новосибирской области произошло массовое ДТП. Несколько автомобилей попали в аварию в Искитимском районе, возле села Лебедёвка.

О происшествии рассказали подписчики сообщества АСТ-54. На опубликованных ими видеороликах заметно, что как минимум три автомобиля после аварии оказались в кювете. Посреди дороги с включенными аварийными сигналами стояла фура.

К месту происшествия прибыла карета скорой помощи. О пострадавших не сообщается. Официальная информация о ДТП пока не поступала.

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