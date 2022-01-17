atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уходящее потепление в Новосибирске объяснили циклоном «Эльза»

17 января 14:06
Фото: pixabay.com
В ближайшие дни в столице Сибири серьезно подморозит.

В Новосибирске заканчивается оттепель, на смену которой придут морозы до -24 градусов. Многие задались вопросом, откуда вдруг посреди января в Западной Сибири возникло столь резкое потепление.

Аномалию объяснили в гидрометцентре прохождением над территорией Новосибирской области теплого фронта циклона «Эльза». Он уже успел отметиться в Европейской части России, куда циклон принес порывистый ветер и снегопады. Но теперь на Новосибирск идет уже холодный фронт все того же циклона с поэтичным названием, что принесет морозную и почти безветренную погоду.

Сам циклон шел через Екатеринбург и Тобольск. Сейчас в Новосибирской области растет атмосферное давление. Осадки скоро прекратятся и установится умеренно морозная погода, сообщает НГС со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Марину Виноградову.

Материалы по теме
Циклоны вызовут интенсивные снегопады и метели в НовосибирскеЦиклон принесет снег и сильный ветер в НовосибирскЦиклон из Омска принесёт в Новосибирск грозовые дожди
#Новости#Общество
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32