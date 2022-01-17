Уходящее потепление в Новосибирске объяснили циклоном «Эльза»

В Новосибирске заканчивается оттепель, на смену которой придут морозы до -24 градусов. Многие задались вопросом, откуда вдруг посреди января в Западной Сибири возникло столь резкое потепление.
Аномалию объяснили в гидрометцентре прохождением над территорией Новосибирской области теплого фронта циклона «Эльза». Он уже успел отметиться в Европейской части России, куда циклон принес порывистый ветер и снегопады. Но теперь на Новосибирск идет уже холодный фронт все того же циклона с поэтичным названием, что принесет морозную и почти безветренную погоду.
Сам циклон шел через Екатеринбург и Тобольск. Сейчас в Новосибирской области растет атмосферное давление. Осадки скоро прекратятся и установится умеренно морозная погода, сообщает НГС со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Марину Виноградову.