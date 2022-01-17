Уходящее потепление в Новосибирске объяснили циклоном «Эльза»

Аномалию объяснили в гидрометцентре прохождением над территорией Новосибирской области теплого фронта циклона «Эльза». Он уже успел отметиться в Европейской части России, куда циклон принес порывистый ветер и снегопады. Но теперь на Новосибирск идет уже холодный фронт все того же циклона с поэтичным названием, что принесет морозную и почти безветренную погоду.