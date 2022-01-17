Уровень пробок на утро 17 января в Новосибирске достиг 7 баллов. Такие данные предоставляет сервис «2GIS».
На левом берегу автомобилисты стоят на улицах Котовского, Станиславского, Ватутина, Титова, Немировича-Данченко, Троллейной. Движение затруднено на улицах Станционной и Широкой, Блюхера и Новогодней. Также тяжело проехать по площади Труда, Лыщинского и проспекту Карла Маркса.
На правом берегу автомобильные пробки образовались на улице Большевистской. Заторы имеются на улицах Добролюбова, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова. Затруднено движение на Восходе и Военной.
По сообщению сервиса, на утро в Новосибирске уровень пробок оценивается в 7 баллов. В ГИБДД водителей просят быть внимательнее на дорогах, так как из-за перепадов температуры на улицах гололедица.