В двух районах Новосибирска разрешили вырубить почти два гектара леса. Об этом сообщили в мэрии города.
Работы проведут на территории городского лесничества в Первомайском и Заельцовском районах. Санитарные рубки начали уже сегодня, а закончат 21 января.
Как сообщили в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии, в Первомайском лесничестве работы проведут в районе НВВК училища на площади 0,9 га (квартал № 69). Деревья уберут с целью восстановления ценных пород леса.
В Заельцовском лесничестве работы начнут в лесном массиве Соснового бора на площади 1 га (в кварталах № 38, 39).