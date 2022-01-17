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В двух районах Новосибирска разрешили вырубить почти два гектара леса

17 января 10:00
Фото: pixabay.com
Деревья уберут с целью восстановления ценных пород леса.

В двух районах Новосибирска разрешили вырубить почти два гектара леса. Об этом сообщили в мэрии города.

Работы проведут на территории городского лесничества в Первомайском и Заельцовском районах. Санитарные рубки начали уже сегодня, а закончат 21 января.

Как сообщили в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии, в Первомайском лесничестве работы проведут в районе НВВК училища на площади 0,9 га (квартал № 69). Деревья уберут с целью восстановления ценных пород леса.

В Заельцовском лесничестве работы начнут в лесном массиве Соснового бора на площади 1 га (в кварталах № 38, 39).

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#Новости#Экология
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