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В лесах Новосибирской области начался подсчет диких животных

17 января 08:13
Фото: pixabay.com
Всего будет проверено 22 вида дичи.

В лесах Новосибирской области начался подсчет диких животных. Этим займутся сотрудники минприроды и охотоведы. Мероприятия стартовали 15 января 2022 года.

Специалисты проверят общедоступные охотничьи угодья и проверят численность дичи. В работах по учету примут участие 30 сотрудников министерства и 49 работников природоохранной инспекции.

Всего пересчитают 22 вида животных и птиц. Из них: лось, косуля сибирская, кабан, дикий северный олень, рысь, волк, лисица, корсак, соболь, куница лесная, хорь степной, росомаха, горностай, колонок, белка, заяц-беляк, заяц-русак, рябчик, тетерев, глухарь обыкновенный, белая и серая куропатка.

Учет животных завершат весной 10 марта. По результатам станет ясно, сколько дичи водится в лесах и сколько можно добывать во время сезона охоты, пишет "МК в Новосибирске".

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#Новости#Экология
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