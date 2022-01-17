В лесах Новосибирской области начался подсчет диких животных. Этим займутся сотрудники минприроды и охотоведы. Мероприятия стартовали 15 января 2022 года.
Специалисты проверят общедоступные охотничьи угодья и проверят численность дичи. В работах по учету примут участие 30 сотрудников министерства и 49 работников природоохранной инспекции.
Всего пересчитают 22 вида животных и птиц. Из них: лось, косуля сибирская, кабан, дикий северный олень, рысь, волк, лисица, корсак, соболь, куница лесная, хорь степной, росомаха, горностай, колонок, белка, заяц-беляк, заяц-русак, рябчик, тетерев, глухарь обыкновенный, белая и серая куропатка.
Учет животных завершат весной 10 марта. По результатам станет ясно, сколько дичи водится в лесах и сколько можно добывать во время сезона охоты, пишет "МК в Новосибирске".