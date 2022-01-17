В «Москва-сити» открылась точка по продаже фастфуда от Хабиба

В течение нескольких месяцев Хабиб планирует открыть еще 14 таких заведений. А к концу следующего года их должно быть уже 150, причем в 5 странах мира. Кроме России, рестораны быстрого питания планируется запустить в ОАЭ, Узбекистане, Казахстане и Киргизии.