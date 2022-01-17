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В «Москва-сити» открылась точка по продаже фастфуда от Хабиба

17 января 18:26
Фото: pixabay.com
К концу 2023 года он планирует запустить около 150 ресторанов быстрого питания в нескольких странах.

В деловом центре «Москва-сити» появилась точка продажи фастфуда от Хабиба. Бывший чемпион UFC запустил ее, вложив 2-3 миллиона рублей, сообщает "Кавказ Пост".

В течение нескольких месяцев Хабиб планирует открыть еще 14 таких заведений. А к концу следующего года их должно быть уже 150, причем в 5 странах мира. Кроме России, рестораны быстрого питания планируется запустить в ОАЭ, Узбекистане, Казахстане и Киргизии.

Сеть получила название M-eat by Khabib. В ней продают еду, для изготовления которой применяют продукты с собственного завода Нурмагомедова. Покупатели получают томлёное мясо в булочке с различными добавками.

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