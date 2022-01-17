В Новосибирске назвали ТОП-10 застройщиков по итогам года

Сегодня, 17 января, в мэрии Новосибирска подвели строительные итоги 2021 года. Здесь назвали десять компании, которые построили и сдали в эксплуатацию больше всего квадратных метров жилья.
На 1 месте оказалась ГК «Расцветай», которая построила 14 домов. Это 2 738 квартир или 129444 квадратных метров. На втором месте ХК «ГК Стрижи». Домов застройщик ввел больше, целых 18, но квартир в них меньше - 1924. И квадратных метров 113070. Третье место заняла ГК «Брусника», которая построила 6 домов. В них 1256 квартир площадью 77165 квадратных метров.
Также в ТОП-10 вошли ГК «Энергомонтаж», ГК «СМСС», ГК «ПСФ», Специализированный застройщик «Краснообск. Монтажспецстрой», ГК «СибирьИнвест», ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ» и ГК «ВИРА-Строй». Все они построили от 4 до 8 домов.