В Новосибирске назвали ТОП-10 застройщиков по итогам года

На 1 месте оказалась ГК «Расцветай», которая построила 14 домов. Это 2 738 квартир или 129444 квадратных метров. На втором месте ХК «ГК Стрижи». Домов застройщик ввел больше, целых 18, но квартир в них меньше - 1924. И квадратных метров 113070. Третье место заняла ГК «Брусника», которая построила 6 домов. В них 1256 квартир площадью 77165 квадратных метров.