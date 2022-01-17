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В Новосибирске получены первые результаты эксперимента над «омикроном»

17 января 08:52
Фото: pixabay.com
Ученые испытали живучесть вируса.

Вирусологи новосибирского центра «Вектор» рассказали о первых результатах, полученных после экспериментов над штаммом Covid-19 «Омикрон».

По данным Роспотребнадзора, ученым удалось проверить выживаемость вируса. Оказалось, что «омикрон» теряет свою жизнеспособность быстрее, когда попадает на керамику. Срок жизни его не превышает 24 часов. Чистоты эксперимента ученые помещали «Омикрон» на металл, пластик и даже в воду. Кроме того, они учитывали влажность воздуха и температуру.

Отметим, что новый штамм более заразный, чем другие виды.

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