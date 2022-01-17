В Новосибирске получены первые результаты эксперимента над «омикроном»

По данным Роспотребнадзора, ученым удалось проверить выживаемость вируса. Оказалось, что «омикрон» теряет свою жизнеспособность быстрее, когда попадает на керамику. Срок жизни его не превышает 24 часов. Чистоты эксперимента ученые помещали «Омикрон» на металл, пластик и даже в воду. Кроме того, они учитывали влажность воздуха и температуру.