atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске после ЧП перевезли аварийную цистерну на другую станцию

17 января 08:10
Фото: Игорь Уклеин / Сиб.фм
Работу по устранению происшествия благополучно завершены.

В Новосибирске завершились работы по устранению последствий разгерметизации железнодорожной цистерны на станции Инской. После чего емкость транспортировали на станцию Клещиха.

Напомним, во время проверки состава железнодорожники нашли течь в цистерне с безводным газом. На место сразу съехались специалисты экстренных служб, которые продумали порядок действия.

С целью предупреждения экологических последствий специалисты мониторили качество воздуха. Два дня потребовалось, чтобы перекачать химвещество в другую емкость. Поврежденную цистерну направили на станцию Клещиха.

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32