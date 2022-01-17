В Новосибирске после ЧП перевезли аварийную цистерну на другую станцию

В Новосибирске завершились работы по устранению последствий разгерметизации железнодорожной цистерны на станции Инской. После чего емкость транспортировали на станцию Клещиха.
Напомним, во время проверки состава железнодорожники нашли течь в цистерне с безводным газом. На место сразу съехались специалисты экстренных служб, которые продумали порядок действия.
С целью предупреждения экологических последствий специалисты мониторили качество воздуха. Два дня потребовалось, чтобы перекачать химвещество в другую емкость. Поврежденную цистерну направили на станцию Клещиха.