В Новосибирске прошел пикет за Навального спустя год после его ареста

17 января на главной площади Новосибирска несколько человек с плакатами провели одиночные пикеты. Именно в этот день год назад был помещен в изолятор сразу по прилете в Россию Алексей Навальный. Ему вынесли приговор по делу «Ив Роше» и отправили за решетку на 2,8 года.