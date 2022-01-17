В Новосибирске прошел пикет за Навального спустя год после его ареста

Вот уже год главный оппозиционер страны Алексей Навальный находится в заключении. Но активисты продолжают проводить пикеты за освобождение политика.
17 января на главной площади Новосибирска несколько человек с плакатами провели одиночные пикеты. Именно в этот день год назад был помещен в изолятор сразу по прилете в Россию Алексей Навальный. Ему вынесли приговор по делу «Ив Роше» и отправили за решетку на 2,8 года.
Как сообщает «РуИнфо», среди пикитирующих был Виктор Сорокин. За два дня до этого он был задержан на другом пикете, касающемся повышения тарифов ЖКХ.