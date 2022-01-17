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В Новосибирске владельцу бани дали штраф в 100 тыс. за использование чужого названия

17 января 07:47
Фото: pixabay.com
Товарный знак был украдет у конкурентов.

В Новосибирске владельцу бани дали штраф в 100 тысяч рублей за использование чужого названия. Об этом сообщили в УФАС.

Антимонопольщики провели рейд в сфере рекламы. Управление выписало штраф бизнесмену за использование чужого фирменного наименования ООО «Сибирский банный чан».

Предприниматель заимствовал товарный знак конкурентов. Сумма взыскания составила 100 тысяч.

«Нарушение выразилось в введении в оборот товара с использованием фирменного наименования ООО «Сибирский Банный Чан», произвольная часть которого сходна до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ООО «Сибач» и тождественна коммерческому обозначению предприятия ООО «Сибач» - «Сибирский банный чан», - написали в управлении ФАС.

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