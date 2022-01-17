В Новосибирске владельцу бани дали штраф в 100 тыс. за использование чужого названия

«Нарушение выразилось в введении в оборот товара с использованием фирменного наименования ООО «Сибирский Банный Чан», произвольная часть которого сходна до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ООО «Сибач» и тождественна коммерческому обозначению предприятия ООО «Сибач» - «Сибирский банный чан», - написали в управлении ФАС.