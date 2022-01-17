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В Новосибирской филармонии пройдет Парад духовых оркестров

17 января 10:56
Фото: pixabay.com
Он состоится в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова.

В Новосибирске 26 января пройдет Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова. Об этом редакции Atas.info сообщили в областной филармонии.

В Концертном зале имени А.М. Каца в рамках фестиваля состоится Парад духовых оркестров. Зрителей порадуют Концертный духовой оркестр Новосибирской филармонии, Новосибирский городской духовой оркестр, Военный оркестр штаба Сибирского округа Росгвардии, Концертный оркестр духовых инструментов Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова.

Каждый из коллективов покажет свои умения. Оркестры сыграют не только военную, но и танцевальную музыку. В филармонии рассказали, что стоит ожидать даже лирических и симфонических произведений. Возрастное ограничение 12+.

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