Жители Новосибирска выступили за повышение МРОТ в 2,5 раза

Несмотря на то, что с нового года уровень МРОТ пересмотрели и подняли до 13 890 рублей, россияне недовольны установленным размером.
Служба SuperJob провела опрос и узнала об истинных запросах россиян. К примеру, новосибирцы хотели бы видеть цифру в два с половиной раза больше и составлять 35,7 тыс. рублей. Годом ранее запросы были на три тысячи скромнее.
Среди россиян сибиряки находятся на 13- месте в этом рейтинге. Солидарны с сибиряками Ростова-на-Дону и Воронежа.
Но самые высокие запросы оказались у жителей столицы России. Их бы устроила сумма в 42 тыс. рублей. Жители Владивостока тоже не довольны ситуацией с минимальным размером оплаты труда. Для них оптимальным стал бы размер 40,5 тыс. рублей. В тройке находятся и жители Хабаровска – 38,8 тыс. рублей.