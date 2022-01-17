Жители Новосибирска выступили за повышение МРОТ в 2,5 раза

Но самые высокие запросы оказались у жителей столицы России. Их бы устроила сумма в 42 тыс. рублей. Жители Владивостока тоже не довольны ситуацией с минимальным размером оплаты труда. Для них оптимальным стал бы размер 40,5 тыс. рублей. В тройке находятся и жители Хабаровска – 38,8 тыс. рублей.