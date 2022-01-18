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36 тонн мандаринов из Пакистана не пустили в Новосибирскую область

18 января 06:53
Фото: pixabay.com
Фрукты отправили поставщику назад.

Грузовики с 36 тоннами мандаринов из Пакистана развернули на границе с Новосибирской области из-за отсутствия документов.

Россельхознадзор сообщил, что поставщики направили груз в сибирский регион из Казахстана и Киргизии с копиями документов на подкарантинную продукцию. Но в такой форме бумаги не принимают на границе, необходимы оригиналы фитосанитарных сертификатов.

В ведомстве рассказали, что в этом году на КПП «Карасук» выявили девять нарушений при перевозке грузов. В результате в область не попало 150 тонн товара.

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