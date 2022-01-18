36 тонн мандаринов из Пакистана не пустили в Новосибирскую область

Россельхознадзор сообщил, что поставщики направили груз в сибирский регион из Казахстана и Киргизии с копиями документов на подкарантинную продукцию. Но в такой форме бумаги не принимают на границе, необходимы оригиналы фитосанитарных сертификатов.