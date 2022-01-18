Десять малых самолетов из Италии сделают посадку в Новосибирске

Группа пилотов на малых самолетах в рамках 26-дневного полета по маршруту Италия-Камчатка совершат остановку в Новосибирске.
Сибирская столица станет одной из 14 промежуточных пунктов между итальянским городом Луга и Петропавловск-Камчатским.
Как пишет ИА MagadanMedia, пилоты решили установить рекорд Гиннеса в рамках своего проекта Fly&Feel:Kamchatka. Участниками стали русские и итальянские летчики.
В общей сложности им предстоит преодолеть 22 тысячи километров. Полет между городами составит около 5 часов. Новосибирск они посетят в июне 2022 года.