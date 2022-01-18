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Десять малых самолетов из Италии сделают посадку в Новосибирске

18 января 07:39
Фото: © RU.FLYANDFEEL.COM
На Камчатке будет конечная точка маршрута.

Группа пилотов на малых самолетах в рамках 26-дневного полета по маршруту Италия-Камчатка совершат остановку в Новосибирске.

Сибирская столица станет одной из 14 промежуточных пунктов между итальянским городом Луга и Петропавловск-Камчатским.

Как пишет ИА MagadanMedia, пилоты решили установить рекорд Гиннеса в рамках своего проекта Fly&Feel:Kamchatka. Участниками стали русские и итальянские летчики.

В общей сложности им предстоит преодолеть 22 тысячи километров. Полет между городами составит около 5 часов. Новосибирск они посетят в июне 2022 года.

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