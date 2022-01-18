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Джон Малкович сыграет в спектакле новосибирского режиссера Тимофея Кулябина

18 января 13:07
Фото: johnmalkovichh / instagram.com
Его партнером по сцене выступит Ингеборга Дапкунайте, а саму пьесу поставят в Риге.

В рижском театре «Дайлес» начались репетиции спектакля «В одиночестве хлопковых полей», который поставит главный режиссер новосибирского «Красного факела» Тимофей Кулябин. Зрители на сцене увидят всего двух актеров, зато каких - Джона Малковича и Ингеборгу Дапкунайте, сообщает журнал «Театр».

Спектакль ставится по одноименной пьесе Бернара-Мари Кольтеса. Он представит из себя диалог двух героев, который будет идти на английском языке. Он ставится при содействии фонда поддержки и развития современного искусства «Территория», в котором Кулябин выступает арт-директором. По ходу пьесы зрителей ждет противостояние Дилера и Клиента, которые не в состоянии уладить сделку по покупке некоего тайного влечения, которое так и останется загадкой. Как рассказал сам Кулябин, речь идет о чем-то наказуемом, и хотя в спектакле два актера, но персонаж только один - большую часть времени зрители проведут в подсознании и кошмарных видениях героя, которого они так и не увидят, но которого узнают через две противостоящие друг другу фигуры. А они будут вести диалог о тайных страхах и желаниях.

Джон Малкович - всемирно известный голливудский актер. Вместе с Дапкунайте они уже снимались в российском фильме «Про любовь: Только для взрослых».

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