Джон Малкович сыграет в спектакле новосибирского режиссера Тимофея Кулябина

Спектакль ставится по одноименной пьесе Бернара-Мари Кольтеса. Он представит из себя диалог двух героев, который будет идти на английском языке. Он ставится при содействии фонда поддержки и развития современного искусства «Территория», в котором Кулябин выступает арт-директором. По ходу пьесы зрителей ждет противостояние Дилера и Клиента, которые не в состоянии уладить сделку по покупке некоего тайного влечения, которое так и останется загадкой. Как рассказал сам Кулябин, речь идет о чем-то наказуемом, и хотя в спектакле два актера, но персонаж только один - большую часть времени зрители проведут в подсознании и кошмарных видениях героя, которого они так и не увидят, но которого узнают через две противостоящие друг другу фигуры. А они будут вести диалог о тайных страхах и желаниях.