Мэру Новосибирска Анатолию Локтю исполнилось 63 года

Сегодня, 18 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть празднует свое 63-летие. Анатолий Евгеньевич возглавляет город с 2014 года. Он дважды побеждал на выборах, во второй раз - в 2019 году, когда его поддержало более 50% населения.
Отметим, что политик представляет коммунистическую партию с 1993 года и является первым секретарем обкома КПРФ. Он является одним из немногих представителей так называемой системной оппозиции, которым довелось руководить крупными городами России. За добросовестный труд Локоть недавно он получил статус «Ветерана труда».
Вторые выборы для Локтя отметились тем, что ЕР не выдвигала на них своего кандидата. А на выборах губернатора 2018 года не стала выдвигать своего кандидата КПРФ. В итоге в Новосибирске сложился тандем единоросса Травникова во главе региона и коммуниста Локтя, руководящего городом. Но нынешний пятилетний срок является последним для Локтя. Ведь полномочия мэра ограничены двумя пятилетними периодами пребывания у власти.