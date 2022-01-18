Мэру Новосибирска Анатолию Локтю исполнилось 63 года

Вторые выборы для Локтя отметились тем, что ЕР не выдвигала на них своего кандидата. А на выборах губернатора 2018 года не стала выдвигать своего кандидата КПРФ. В итоге в Новосибирске сложился тандем единоросса Травникова во главе региона и коммуниста Локтя, руководящего городом. Но нынешний пятилетний срок является последним для Локтя. Ведь полномочия мэра ограничены двумя пятилетними периодами пребывания у власти.