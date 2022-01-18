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МУП «САХ» получило предупреждение от УФАС за отказ от договора с перевозчиком

18 января 08:48
Фото: pixabay.com
МУП отказалось сотрудничать с перевозчиком мусора.

Муниципальный перевозчик отходов получил предупреждение от УФАС за уклонение от заключения контракта.

Антимонопольщики выяснили, что «Спецавтохозяйство» отказалось от сотрудничества с компанией «Айсберг», хотя причин для этого не было. ООО предлагало свои услуги по размещению определенного класса отходов – спецодежды. Но по неизвестным причинам перевозчик не стал заключать контракт с ООО.

УФАС обвинило «САХ» в нарушении антимонопольного законодательства и потребовало выслать компании договор на ознакомление до 4 февраля.

#Новости#Происшествия
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