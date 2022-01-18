МУП «САХ» получило предупреждение от УФАС за отказ от договора с перевозчиком

Антимонопольщики выяснили, что «Спецавтохозяйство» отказалось от сотрудничества с компанией «Айсберг», хотя причин для этого не было. ООО предлагало свои услуги по размещению определенного класса отходов – спецодежды. Но по неизвестным причинам перевозчик не стал заключать контракт с ООО.