МУП «САХ» получило предупреждение от УФАС за отказ от договора с перевозчиком

Муниципальный перевозчик отходов получил предупреждение от УФАС за уклонение от заключения контракта.
Антимонопольщики выяснили, что «Спецавтохозяйство» отказалось от сотрудничества с компанией «Айсберг», хотя причин для этого не было. ООО предлагало свои услуги по размещению определенного класса отходов – спецодежды. Но по неизвестным причинам перевозчик не стал заключать контракт с ООО.
УФАС обвинило «САХ» в нарушении антимонопольного законодательства и потребовало выслать компании договор на ознакомление до 4 февраля.