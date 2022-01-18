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На правом берегу в Новосибирске оборудовали единственную купель

18 января 16:11
Фото: МЧС
Она появилась в ЖК «Европейский берег».

Сегодня, 18 января, в Новосибирске оборудовали единственную на правом берегу купель для омовений, которые православные проводят на Крещение Господне. Купель создали рядом с микрорайоном «Европейский берег».

Воспользоваться возможностью окунуться в купель новосибирцы смогут 19 января с 10 утра до полуночи. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на заместителя начальника службы МАСС Алексея Шилова.

За процессом погружения в ледяную воду будет следить сотрудники МАСС, МЧС и медики. В месте, где оборудована купель, лед соответствует необходимой для безопасности толщине.

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