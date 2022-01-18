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На территории новосибирской школы №13 неизвестный утром напал на повара

18 января 15:27
Фото: pixabay.com
За женщину вступились очевидцы, которые отбили женщину у грабителя.

Сегодня, 18 января, в Новосибирске неизвестный напал на повара школы №13. Он атаковал женщину рано утром прямо на территории учебного заведения на улице Кропоткина.

Как сообщает НГС со ссылкой на сотрудницу школы, у нападавшего, возможно, было оружие в виде ножа. Но ему помешали очевидцы, которые отбили женщину, после чего позвонили в полицию. Женщина не получила каких-либо ранений.

В полиции заявили, что целью нападавшего было ограбление. Мужчина хотел вырвать сумку у потерпевшей. Сейчас его разыскивают. Информацию о том, что грабитель был вооружен, в полиции не подтвердили.

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