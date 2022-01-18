Новосибирские медики чаще выбирают для вакцинации от Covid-19 «Спутник V»

Замминистра здравоохранения Елена Аксенова считает, что сейчас лучше всего пройти вакцинацию от коронавируса. Она напоминает горожанам, что ревакцинация очень важна. Сейчас в больницы попадают все больше новосибирцев, которые пропустили повторную вакцинацию.