Новосибирские медики чаще выбирают для вакцинации от Covid-19 «Спутник V»

В Новосибирской области при проведении ревакцинации от Covid-19 приоритет отдается работникам сферы образования, медикам, пенсионерам. Все они относятся к приоритету первого уровня.
На базе горбольницы №2 для них открыли отдельный процедурный кабинет, а с педагогами работает мобильная бригада медиков.
Медработники чаще всего выбирают «Спутник V». По словам главврача клинической горбольницы №2 Любови Шпагиной, привились уже 1200 работников учреждения, это почти 100% персонала. Российскую вакцину «Спутник V» предпочитают ставит сотрудники отделения интенсивной терапии.
Замминистра здравоохранения Елена Аксенова считает, что сейчас лучше всего пройти вакцинацию от коронавируса. Она напоминает горожанам, что ревакцинация очень важна. Сейчас в больницы попадают все больше новосибирцев, которые пропустили повторную вакцинацию.
Каждый день в регионе прививку от коронавируса ставят 10-12 тысяч человек. Но возможности пунктов вакцинации позволяют прививать до 20 тысяч человек.