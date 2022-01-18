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Пилотный проект «Точка Юниор» запускают в Новосибирске 19 января

18 января 10:40
Фото: pixabay.com
Концепцию проекта представит директор по развитию фонда экспертно-аналитической деятельности «Контент» Артем Скрипник.

В среду, 19 января, в Новосибирске пройдет круглый стол «Точка Юниор. Новые инструменты социального развития муниципалитета». Его участники соберутся в проектном офисе МКУ «Агентство развития социальной политики».

Этим мероприятием будет дан старт всероссийскому проекту «Точка Юниор» в Новосибирске. Его концепцию представит директор по развитию фонда экспертно-аналитической деятельности «Контент» Артем Скрипник.

В декабре прошлого года Новосибирск стал пилотной площадкой федерального проекта «Точка Юниор». Им занимается департамент по социальной политике мэрии. Суть проекта в объединении проактивных подростков возрастом от 15 до 18 лет со свежими идеями и стратегическим мышлением.

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